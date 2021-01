Wie Thomas Tuchel den FC Chelsea nach Entlassung von Lampard umbauen kann

C. Eckner

Thomas Tuchel folgt beim FC Chelsea als Trainer auf Frank Lampard. Wie kann er die "Blues" trotz kurzer Vorbereitungszeit zurück in die Erfolgsspur bringen?

Allerdings wird sich die Aufgabe beim FC Chelsea von jener in Paris in den letzten zwei Jahren erheblich unterscheiden.

Tuchel muss Vertrauen zu Spielern aufbauen

Denn an der Stamford Bridge findet Tuchel eine verunsicherte Mannschaft vor, mit der er zunächst nicht um Titel spielen wird. Stattdessen muss sich Tuchel darin versuchen, dieses Team wieder zu stabilisieren und den Spielern die notwendige Sicherheit und auch Zuneigung zu geben.

Vorgänger Frank Lampard hatte zuletzt ein angespanntes Verhältnis zum Team, kommunizierte mit Einzelnen nicht mehr und trug seine Meinung zum Leistungsstand in die Öffentlichkeit.

Lampard wirkte am Ende überfordert und erratisch, ohne klaren Plan, aber dafür mit gehörigem Aktionismus. Von Tuchel ist das nicht zu erwarten. Dafür ist der analytische Geist zu stark in ihm.

Lampard wirkte orientierungslos

Konkret muss sich der deutsche Trainer um die Pressingstärke Chelseas und zugleich um die Rollenverteilung in der Offensive kümmern. An beiden Herausforderungen scheiterte Lampard, obwohl der Kader der Londoner hochkarätig besetzt ist.

Doch gerade die Dichte an Talenten war für Lampard ein Problem. Er versuchte, irgendwie die meisten Einzelkönner auf den Platz zu stellen. Das führte bei seinem vorletzten Spiel gegen Leicester City sogar dazu, dass nur noch Mateo Kovacić als halbwegs defensiv-kompetenter Mittelfeldspieler auf dem Rasen stand.

Tuchel hingegen wird sich das aus seiner Sicht bestmögliche System in Anbetracht seiner taktischen Vorstellungen und der vorhandenen Spieler heraussuchen. Bekanntlich spielen Formationen in seinem Denken eine untergeordnete Rolle. Ob 3-4-3 oder 4-3-3, das macht für Tuchel zunächst keinen Unterschied, sondern wird allenfalls dem Gegner entsprechend angepasst.

Kritiker könnten argumentieren, dass er sich in seiner Zeit in Paris etwas stärker einem Formationsdogma unterwarf und auf individuelle Qualität vertraute. Allerdings war er bei PSG dazu gezwungen, die beiden Stürmerstars Kylian Mbappé und Neymar zusammen mit Flügelangreifer Ángel Di María irgendwie in ein System zu packen.