Verpflichtet: Dota2-Profis Fata & Nine spielen für Tundra Esports

Das Newcomer-Team mudgolems wird vom Londoner Club Tundra Esports verpflichtet. Die Organisation hat mit den deutschen Dota2-Starspielern Fata und Nine Großes vor.

Tundra Esports verpflichtet Top-Spieler Fata und Nine

Das Überraschungsteam des letzten Jahres wird vom deutschen Routinier Fata angeführt, der schon für die großen Teams von Secret, Liquid oder Cloud9 spielte. Er soll laut Tundra Esports durch seine Erfahrung die Marschrichtung vorgeben. Fata war bei sieben "The International"-Events in Folge, was neben ihm nur Spieler wie Clement "Puppey" Ivanov (Team Secret) oder Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi (Nigma) geschafft haben.