Erster Todestag: L.A. trauert um Kobe Bryant

Los Angeles (SID) - Fans legten vor dem Staples Center in Los Angeles Blumen und Erinnerungsstücke nieder, Sportstars und Klubs verneigten sich in Trauer: Am ersten Todestag von Kobe Bryant war die Stadt in Gedanken beim NBA-Superstar, der vor einem Jahr mit seiner Tochter Gianna und sieben weiteren Passagieren bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam.