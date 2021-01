Nationalmannschaft: Joachim Löw soll Jamal Musiala vom FC Bayern nominieren

Joachim Löw will für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele offenbar einen Bayern-Shootingstar für Deutschland nominieren - und damit England ausstechen.

Wie die Sport-Bild berichtet, will Löw den erst 17-Jährigen für die anstehenden Länderspiele Ende März nominieren.

Dann trifft Deutschland in der WM-Qualifikation auf Island, Rumänien und Nordmazedonien. ( DFB-Team: Der Spielplan )

Löw will Musiala wohl für DFB-Team nominieren

Damals klang man beim DFB noch skeptisch, was die Zukunft des Talents in der deutschen Nationalmannschaft angeht, wollte den Gedanken an Musiala mit dem Adler auf der Brust jedoch nicht aufgeben.