Nachbarschaftshelfer da Costa und Kohr: "Haben uns nicht unbeliebt gemacht"

Als Frankfurter den Rivalen aus Mainz vor dem Abstieg retten - trotz der ungewöhnlichen Nachbarschaftshilfe beim FSV Mainz 05 fürchten die Eintracht-Leihgaben Danny da Costa und Dominik Kohr kein böses Blut im Rhein-Main-Gebiet. "In Frankfurt hat uns den Schritt niemand übel genommen, so wie ich das bisher wahrgenommen habe", sagte Flügelspieler da Costa: "Und auch wenn ich die Reaktionen der Mainzer sehe, freut man sich eher, dass wir hier sind."

Da Costa war wie Mittelfeldspieler Kohr in der vergangenen Woche von Eintracht Frankfurt bis zum Saisonende an den Tabellenvorletzten aus Mainz ausgeliehen worden und soll entscheidende Hilfe im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga leisten. Beim 3:2 am Samstag gegen RB Leipzig kamen beide bereits zum Einsatz und hatten großen Anteil am ersten Heimsieg der Rheinhessen.