Holocaust-Gedenktag: Deutsches Fußballmuseum zeigt digitale Wanderausstellung

Das Deutsche Fußballmuseum zeigt zum internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust am Mittwoch Auszüge seiner neuen Wanderausstellung "Im Abseits. Jüdische Schicksale im deutschen Fußball" als Digitalformat auf seiner Website fussballmuseum.de. "Am Holocaust-Gedenktag wird Corona das geschlossene Deutsche Fußballmuseum nicht zum Schweigen bringen", sagte Museumsdirektor Manuel Neukirchner.