Schalke 04: Matthew Hoppe begeistert US-Nationaltrainer Berhalter

Matthew Hoppe hat sich in den Fokus des US-Teams geschossen © FIRO/FIRO/SID

Der Schalker Shootingstar Matthew Hoppe begeistert auch den US-amerikanischen Nationaltrainer Gregg Berhalter. Er stellt ihm ein baldiges Debüt in Aussicht.

"Es ist großartig, ihn spielen zu sehen, das macht wirklich Spaß", sagte Berhalter dem Fachblatt Soccer America und stellte dem 19-Jährigen sein Debüt in Aussicht: "Wenn er so weitermacht, wird er sicher seine Chance in der Nationalmannschaft bekommen."