2. Bundesliga: Hamburger SV mit Nullnummer in Düsseldorf, Greuther Fürth siegt

In einer Partie mit wenigen Topchancen trennten sich Verfolger Fortuna Düsseldorf und Tabellenführer Hamburger SV leistungsgerecht 0:0. In der Nachspielzeit bewahrte HSV-Keeper Sven Ulreich sein Team mit einer starken Parade vor der ersten Niederlage nach sechs Siegen und einem Unentschieden.

HSV hält Düsseldorf aus Distanz

HSV-Torjäger Terodde abgedeckt

Green schießt Greuther Fürth zum Sieg

Der ehemalige Münchner und Stuttgarter Julian Green (38.) traf mit seinem sechsten Saisontor für die Kleeblätter in Osnabrück. Für die Niedersachsen war es bereits die sechste Heimniederlage in Folge und die vierte Pleite in Serie. Mit 22 Punkten bleiben die Niedersachsen Elfter. Greuther Fürth verbesserte sich in der Tabelle auf Platz drei.