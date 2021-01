Zlatan Ibrahimovic: Zoff mit Lukaku zwischen Milan und AC Mailand bei Coppa Italia

210126 Zlatan Ibrahimovic of Milan and Romelu Lukaku of Inter during the Coppa Italia match between Inter and Milan on January 26, 2021 in Milan. Photo: Nicolo Campo Bildbyran fotboll football soccer bbeng italienska cupen inter milan coppa italia *** 210126 Zlatan Ibrahimovic of Milan and Romelu Lukaku of Inter during the Coppa Italia match between Inter and Milan on January 26, 2021 in Milan Photo Nicolo Campo Bildbyran fotboll football soccer bbeng Italienenska cupen inter milan coppa italia, PUBLICATIONxNOTxINxSWExNORxAUT Copyright: NICOLOxCAMPO BB210126ZP001 © Imago