3. Liga: Dresden verliert ohne Kauczinski

Dynamo Dresden kassiert ohne Trainer Markus Kauczinski einen Rückschlag im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Türkgücü München spielt nur torlos in Kaiserslautern.

Der Absteiger unterlag in Unterzahl 0:1 (0:0) bei Waldhof Mannheim, bleibt aber weiter Tabellenführer. Den Siegtreffer der Gastgeber erzielte Rafael Garcia per Handelfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit.