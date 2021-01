Toni und Felix Kroos im Podcast über geschlossene Friseurläden

Durch die wegen der Coronakrise geschlossenen Friseurläden müsste es in Deutschland eigentlich zuhauf schlecht geschnittene Haare oder wilde Mähnen geben - entsprechend auch unter den Bundesligaprofis.

Doch weit gefehlt! Zahlreiche Stars sind trotzdem perfekt gestylt - was den "Zentralverband Friseurhandwerk" zuletzt veranlasste, einen offenen Brief an DFB-Präsident Fritz Keller zu schreiben und sich darüber zu beschweren.