2. Bundesliga heute: Kiel, KSC, Hannover 96 LIVE im TV, Stream, Ticker

2. Liga heute: Kiel in Paderborn

Nach einer soliden Hinrunde mit sieben Siegen aus 17 Spielen, was zu 25 Punkten reichte, starten die Ostwestfalen nun als Tabellenzehnter in die Rückrunde. Auf einen Aufstiegsplatz fehlen acht Punkte. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt wiederum elf Zähler.

2. Liga heute: KSC empfängt Hannover

Außerdem gab es in den letzten 30 Duellen nie ein 0:0. Die Annahme, dass viele Tore fallen werden, ist aber nicht nur historisch begründet. In den letzten Wochen fielen bei den beiden Teams in aller Regel viele Treffer. Mit Philipp Hofmann und Marvin Ducksch verfügen beide Klubs zudem über ausgewiesene Torjäger.

2. Liga heute: Nürnberg versus Regensburg

Vier Niederlagen in vier Spielen führten sogar dazu, dass das Team von Trainer Markus Anfang auf Platz 14 in der Tabelle der 2. Bundesliga zurückfiel. Im Kellerduell mit dem SV Sandhausen müssen also wieder Punkte her (2. Bundesliga: Darmstadt 98 - SV Sandhausen um 18.30 Uhr im LIVETICKER).