Gianluigi Buffon von Juventus Turin muss Sperre wegen Gotteslästerung befürchten

Nun heißt es in einer von der FIGC veröffentlichten Mitteilung, man habe die Angelegenheit an das Bundesgericht verwiesen, "weil Buffon während des Spiels Parma-Juventus am 19.12.2020, etwa in der 80. Spielminute, an den Mannschaftskameraden Manolo Portanova gerichtet, einen Satz geäußert hat, der einen blasphemischen Ausdruck enthält".