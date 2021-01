Ford an Knie und Hand operiert: "Der Weg zur Genesung wird lang"

Der beim Riesenslalom in Adelboden schwer gestürzte Skirennläufer Tommy Ford meldet sich nach seiner Operationen infolge eines üblen Sturzes zu Wort.

Der beim Riesenslalom in Adelboden am 9. Januar schwer gestürzte amerikanische Skirennläufer Tommy Ford hat sich nach Operationen an seinem Knie und seiner Hand vorsichtig optimistisch geäußert.