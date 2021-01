Kobe Bryant, Todestag: Warum es keinen Lakers-Tribut gibt

Die Erinnerung an den Hubschrauberabsturz, bei dem der NBA-Superstar, seine Tochter Gianna und sieben andere Menschen ums Leben gekommen sind , ist vor allem in der Wahlheimat Los Angeles noch schmerzhaft präsent.

L.A. Lakers begehen Todestag von Kobe Bryant zurückhaltend

Wie ESPN berichtet, gab es um den Todestag herum bewusst keine besonderen Aktionen und offiziellen Tributgesten von Bryants früherem Team, weder beim Spiel in Cleveland am Montag noch in Philadelphia am Tag danach.