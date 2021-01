Eintracht Frankfurt: Luka Jović tritt gegen Zinedine Zidane nach

Luka Jović konnte sich bei Real Madrid nie durchsetzen. Bei seiner offiziellen Vorstellung in Frankfurt tritt der Angreifer nun leicht gegen Zinedine Zidane nach.

Nach eineinhalb Jahren bei Real Madrid ist Luka Jović zurück in Frankfurt. In seinen ersten drei Spielen erzielte der Angreifer gleich drei Treffer für die Eintracht und damit einen mehr als in 32 Spielen für die Königlichen.