Jovic sieht Frankfurt stärker als 2019: "In der Lage, Großes zu erreichen"

Torjäger Luka Jovic (23) sieht den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach seiner Rückkehr stärker als in der erfolgreichen Saison vor zwei Jahren. "Das Team hat sich qualitativ verbessert", sagte der serbische Angreifer, der 2019 mit den Hessen ins Europa-League-Halbfinale eingezogen war, bei seiner Vorstellung am Dienstag: "Wir sind in der Lage, in dieser Saison Großes zu erreichen."