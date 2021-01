Riesenslalom am Kronplatz: Worley meldet sich zurück, DSV-Damen chancenlos

Sankt Vigil (SID) - Die ehemalige Ski-Weltmeisterin Tessa Worley hat sich bei der WM-Generalprobe im Riesenslalom als Siegfahrerin zurückgemeldet. Am Kronplatz in Südtirol verbesserte sich die 31-jährige Französin im zweiten Lauf noch vom fünften auf den ersten Platz. Gut eineinhalb Wochen vor Beginn der WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) feierte die Titelträgerin von 2013 und 2017, deren Lebensgefährte Julien Lizeraux am Abend in Schladming sein letztes Rennen fahren wollte, damit ihren ersten Sieg im Weltcup seit Oktober 2018.