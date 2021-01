RLCSX Winter: NA Regional #3 - Underdogs und Favoriten bisher

Bei den Regional Events im Winter Split der RLCS Season X wird im Double-Elimination Modus gespielt. In aller Kürze bedeutet das: Verliert ein Team zweimal, ist es raus. Für den weiteren Turnierverlauf bedeutet eine erste Niederlage den Gang ins sogenannte Losers' Bracket, wo am Ende trotz des vermeintlich schlechten Auftakts noch die Chance auf das Grand Final besteht.

G2 Esports zittert

Die Favoriten und in den letzten Wochen stärkeren Teams waren bereits in der Winners' Round 2 gesetzt. Aber nicht alle konnten diesen Vorteil zu ihren Gunsten nutzen. G2 Esports bekam es mit EUnited zu tun, die ihnen alles abverlangten, was die raketenbetriebenen Autos so hergaben. Ein sehr knapper 3:2-Erfolg beförderte G2 in die nächste Runde, für EUnited ging es runter. Im unteren Turnierbaum war dann Feierabend gegen Loco.