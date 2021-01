NBA2K21: Throwback Moments #3: Die Southeast Division ist online!

Season 4 des NBA 2K21 MyTeam Modus ist in vollem Gange. Nachdem schon zwei saisonspezifische Packs erschienen sind, wurde gestern Abend das Dritte veröffentlicht.

Was für die "Season of Giving" die Season-3-Packs waren, sind für "The Return" die Throwback-Moments(TM)-Packs. Ein Kartensatz mit wiederkehrender Thematik und Aufmachung. Bisher sind zwei Packs mit der TM-Reihe erschienen. Die der Atlantic und die der Central Division. Mit der Southeast-Ausgabe ist gestern die dritte von sechs Divisions online gegangen.