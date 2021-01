FC Bayern München II gegen SC Verl wegen Schnee abgesagt

Der FC Bayern kann am Dienstag nicht gegen den SC Verl spielen © Imago

Der FC Bayern II kann am Dienstag nicht gegen den SC Verl antreten. Die Witterungsverhältnisse sorgen für eine Absage der Drittliga-Partie.

Das Spiel der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters in der 3. Liga gegen den SC Verl am Dienstag kann nicht stattfinden. ( SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der 3. Liga )

Der FCB teilte am frühen Nachmittag die entsprechende Entscheidung der Spielleitung mit.

"Aufgrund der extremen Schneemassen in den vergangenen Stunden in München ist eine Austragung im Stadion an der Grünwalder Straße nicht möglich", erklärte der Rekordmeister. (SERVICE: Tabelle der 3. Liga)