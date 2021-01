Bayer Leverkusen: Kreuzband-OP! Baumgartlinger fällt monatelang aus

Julian Baumgartlinger von Bayer Leverkusen musste sich einer OP am Knie unterziehen. Die Werkself muss jetzt lange ohne ihn auskommen.

Julian Baumgartlinger (33) von Bayer Leverkusen ist bereits am Montag in München am linken Knie operiert worden.