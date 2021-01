ADAC GT Masters: Das Jahrbuch zur Saison 2020 - alle Highlights und Statistiken

Das ADAC GT Masters 2020 war so abwechslungsreich und so hart umkämpft wie nie zuvor: Im Saisonverlauf gab es mehr unterschiedliche Rennsieger als jemals zuvor, fünf Mal wechselte die Tabellenführung, bis die neuen Champions feststanden.

Die 14. Saison der Serie war mit rund 100 Tagen auch die kürzeste - was Teams und Fahrer vor neue Herausforderungen stellte. In den mehr als 30 Supersportwagen von sieben Marken kämpften gestandene Rennprofis und die besten Nachwuchstalente in 14 Rennen in Deutschland und Österreich um den Titel. (Alle Rennen und Ergebnisse der Saison 2020)