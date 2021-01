Matthäus glaubt: Mit Dardai/Friedrich geht es bei Hertha "bergauf"

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (59) ist von den jüngsten Personalentscheidungen bei Hertha BSC überzeugt. "Dardai und Friedrich, das hört sich nach einem guten Plan für diesen tollen Klub an", schrieb Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.