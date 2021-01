FPX kehrt zu CS:GO zurück und aquiriert GODSENT-Roster

Eingespieltes Team: Das ehemalige GODSENT-Roster geht jetzt für FPX an den Start © FunPlus Phoenix

FunPlus Phoenix hat den Wiedereinstieg in Counter-Strike: Global Offensive verkündet. Nach dem gescheiterten Anlauf im vergangenen Jahr soll nun alles besser werden.

Über die sozialen Medien hat FunPlus Phoenix bekanntgegeben, wieder in CS:GO antreten zu wollen. Das Roster ist ein vollständiges Paket alter Bekannter, das erst vor knapp zwei Wochen bei GODSENT entlassen wurde. Während die schwedische Organisation mittlerweile auf ein vollständig brasilianisches Team setzt, will FPX mit der eingespielten Mischung angreifen.

DreamHack Open voraus

Das erste Match für das Team in neuem Jersey wird bei der DreamHack Open January: Europe sein. FPX ist in einer Gruppe mit BIG, HellRaisers und den Evil Geniuses. Das Team stellt sich also wie folgt auf: