DHB-Boss Michelmann nennt Olympia-Gold "realistisches Ziel"

"Wir brauchen jetzt Olympia, um wieder die Kurve nach oben zu bekommen", sagte der 61-Jährige dem Sportbuzzer und ergänzte: "Es wird langsam wieder Zeit, einen Erfolg einzufahren." ( Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM in Ägypten ).

Deutschland bei Handball-WM schlecht wie nie

Deutschland beendete die Weltmeisterschaft in Ägypten als Zwölfter - nie schnitt ein deutsches Team bei einer WM schlechter ab. ( Tabellen der Handball-WM 2021 )

Für die in den Sommer 2021 verlegten Spiele in Tokio, bei denen der Deutsche Handballbund (DHB) die Goldmedaille anpeilt, muss sich das DHB-Team bei einem Turnier im März in Berlin gegen Slowenien, Schweden und Algerien noch qualifizieren.