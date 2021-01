Innenraumverbot und Geldstrafe für Würzburgs Trainer Trares

Trainer Bernhard Trares vom Zweitliga-Tabellenletzten Würzburger Kickers ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel am Dienstagabend (26. Januar) bei Erzgebirge Aue (18.30 Uhr/Sky) belegt worden. Darüber hinaus muss der Fußballlehrer eine Geldstrafe von 5000 Euro zahlen.

Trares hatte sich während des Punktspiels beim SC Paderborn am vergangenen Samstag unsportlich gegenüber dem Schiedsrichter-Team verhalten beziehungsweise geäußert. Er war daraufhin vom Unparteiischen Lasse Koslowski (Berlin) in der 76. Minute per Roter Karte aus dem Innenraum verwiesen worden.