Muss der FC Barcelona Lionel Messi verkaufen - wegen horrender Schulden?

Horrende Schulden! Barca "am Rande des Bankrotts"

Grund dafür ist der horrende Schuldenberg, den die Katalanen angehäuft haben. In Zahlen: 1,173 Milliarden Euro - eine unheimliche Summe, die im Rahmen des jährlichen Finanzreports veröffentlicht wurde.

730 Millionen Euro muss Barca kurzfristig lockermachen. Da ist es wohl nicht übertrieben, dass El Mundo schreibt, Barca stehe "am Rande des Bankrotts".

Wie konnte es so weit kommen.

FC Barcelona lebte über seine Verhältnisse

Doch genau das hat Barca über Jahre hinweg gemacht - ohne eine Idee, wie das Geld in Zukunft denn aufgetrieben wird. Die Gehälter für Spieler, Trainer und Mitarbeiter liegen bei 74 Prozent der Einnahmen des Klubs. Da bleibt nicht viel. Deswegen könnte den Katalanen nun sogar noch eine Geldstrafe vom Ligaverband drohen, da dieser Anteil nicht über 70 Prozent liegen darf. Das würde gerade noch fehlen.

Ergebnis sind unter anderem Schulden an einige Klubs, die durch teils lange zurückliegende Transfers entstanden sind. Dem FC Liverpool muss Barca noch 40 Millionen Euro überweisen - und zwar wegen Philippe Coutinho, der vor drei Jahren nach Katalonien wechselte.

Auch dem FC Bayern schulden die Katalanen noch Geld, rund elf Millionen Euro für die Dienste von Arturo Vidal, der schon gar nicht mehr in Barcelona spielt. Insgesamt betragen die Schulden für frühere Transfers fast 200 Millionen Euro. 126 Millionen davon müssen kurzfristig gezahlt werden - bei fast allen Summen handelt es sich um offene Beträge bezüglich Ratenzahlungen.

Barca spielt auf Zeit

Noch beängstigender: Bis zum 30. Juni müssen 266 Millionen Euro an Banken zurückgezahlt werden - 90 Millionen davon an Goldman Sachs. Für die Kredite hat der Klub mit der Firma Barca Licensing & Merchandising gebürgt. Es ist allerdings fast schon absurd, dass Barca überhaupt noch Kredite bekommen hat, da der Verein eigentlich keine Garantien hatte.

Auf Zeit zu spielen hilft nur, wenn es einen Plan für danach gibt. Doch woher will Barca hunderte von Millionen nehmen?

Barca muss ran an den Luxuskader

Barca muss also auf andere Weise Geld auftreiben. Das kann eigentlich nur über zwei Wege geschehen, die miteinander zusammenhängen: Spielerverkäufe und Gehaltseinsparungen.

Dafür hat sich Barca allerdings einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht - während der Corona-Pandemie gibt es kaum einen Klub, der bereitwillig Millionen für Spieler lockermacht. Das dürfte vor allem für diesen Winter gelten, in dem noch vieles ungewiss ist.

Muss Messi spontan verkauft werden?

Im vergangenen Sommer hatte der Superstar in Katalonien für einen kollektiven Schockzustand gesorgt, als er erklärte, den Klub verlassen zu wollen. Nach langem Hin und Her blieb er dann doch. Mittlerweile sind nicht wenige im Umfeld des Klubs der Meinung, dass Barca Messi im Sommer besser verkauft hätte.

Nun hat Barcelona das Problem, dass Messi im kommenden Sommer ablösefrei gehen darf. Der französische Spitzenklub Paris Saint Germain scheint großes Interesse daran zu haben, Messi zu holen. "Es liegt an ihm, ob er kommen will oder nicht. PSG versucht jedenfalls, Messi zu überzeugen", sagte PSG-Mittelfeldspieler Leandro Paredes jüngst in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere dello Sport.