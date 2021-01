Monsterpatch! Riot Games legt für 11.3 Hand an 20 Champions

Der letzte LoL-Patch stand noch ganz im Zeichen von Viego, dem neusten Champion im Rift. Für 11.3 geht es wieder back to business: 20 Balanceänderungen stehen an.

Überraschend dabei ist, dass der erst letzte Woche neu eingeführte Viego zumindest in den Patch-Previews nicht mit auf der Liste steht. Scheint so, als wäre es Riot dieses Mal gelungen, den neusten Champion einigermaßen ausbalanciert auf das Rift loszulassen. Beispiele aus der Vergangenheit wie Samira oder Yone mussten teilweise per Hotfix wenige Stunden nach Release angepasst werden.

Mit Olaf ist ein Pick dabei, bei dem es fast klar war, dass ihn der Nerfhammer, nach seinen teilweise überwältigenden Performances sowohl in der Solo Queue als auch im Pro-Play, trifft. Apropos Pro-Play: Mit G2 und SK Gaming haben gleich zwei LEC-Teams vergangenes Wochenende Ivern für die Top-Lane gewählt. Ob der Zauber-Baum auch an den kommenden Spieltagen noch eine valide Option darstellt, bleibt abzuwarten. Sollten die Nerfs zu stark sein, könnte Ivern wieder so schnell in seinen Büschen verschwinden, wie er gekommen ist.