FC Chelsea: Kostete Frank Lampard Zwist mit Marina Granovskaia den Job?

Frank Lampard ist am Montag als Trainer vom FC Chelsea entlassen worden. Und das einen Tag nach dem 3:1-Sieg im FA Cup gegen Luton Town.

Dass die Verantwortlichen der Blues trotz des Sieges die Reißleine zogen, hat laut The Athletic ohnehin mehr als nur sportliche Gründe, an denen es angesichts von Tabellenplatz neun in der Liga jedoch auch nicht mangelt. (Premier League: Die Tabelle)