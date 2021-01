WWE: Ligachef Vince McMahon trauert um Bruder Rod

Rod McMahon, der in dem von Vater Vince Sr. gegründeten Wrestling-Imperium nie eine Rolle gespielt hatte, ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 77 Jahren verstorben, wie nun durch eine öffentliche Traueranzeige seiner Hinterbliebenen bekannt geworden ist. Rod war am 12. Oktober 1943 geboren worden, knapp zwei Jahre vor Vince.