NFL: Eltern von Tom Brady an Corona erkrankt - Vater lange im Krankenhaus

Dies teilte der Vater des sechsmaligen Super-Bowl-Gewinners am Montag in einem ESPN -Interview mit. "Wir waren krank wie die Hunde", sagte Tom Brady Sr., der drei Wochen im Krankenhaus verbracht hatte, "es ging um Leben und Tod."

Große Sorgen bei Tom Brady

Tom Brady, der im Sommer nach 20 Jahren und sechs Titeln mit den New England Patriots in den Süden zu Tampa gewechselt war, führte erstmals in der NFL-Historie ein Heimteam in den Super Bowl.