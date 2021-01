Wegen Olympia-Quali: Gislason wünscht sich Spielplanänderung in der HBL

Alfred Gislason wünscht sich eine Spielplanänderung in der HBL © FIRO/FIRO/SID

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason wünscht sich mit Blick auf das Olympia-Qualifikationsturnier im März eine Spielplanänderung in der Bundesliga (HBL).

"Normalerweise müsste man einen Spieltag verlegen, damit wir ein bisschen mehr Zeit vor den Partien in Berlin haben. Es ist ja nicht gerade unwichtig diese Woche", sagte Gislason nach dem 23:23 zum WM-Abschluss gegen Polen am Montagabend in Ägypten.