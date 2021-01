WWE RAW: Edge verkündet Comeback beim Royal Rumble

Bei der TV-Show Monday Night RAW verkündete der 47-Jährige, dass er am Sonntag bei Royal Rumble 2021 wieder in den Ring steigen und am Rumble-Match teilnehmen wird. Im vergangenen Jahr hatte er dort als Überraschungsteilnehmer seine Ring-Rückkehr nach fast neun Jahren Zwangspause wegen einer schweren Nackenverletzung gefeiert ( Die Hintergründe zu Edges Comeback 2020 und seinem Gehalt ).

Edge wird beim Royal Rumble 2021 dabei sein

Randy Orton geht auf Alexa Bliss los

Drew McIntyre und Bill Goldberg räumen The Miz aus dem Weg

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 25. Januar 2021:

Charlotte Flair vs. Shayna Baszler - No Contest

Lacey Evans, Nia Jax & Shayna Baszler besiegen Charlotte Flair, Dana Brooke & Mandy Rose

Xavier Woods besiegt Slapjack

Sheamus besiegt John Morrison

John Morrison & The Miz besiegen Sheamus

Non Title Match: AJ Styles besiegt R-Truth

Gauntlet Match: Riddle besiegt Shelton Benjamin, MVP, Cedric Alexander

RAW Women's Title Match: Asuka (c) vs. Alexa Bliss - No Contest