DEL Heute LIVE auf SPORT1: Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther im Free-TV

In der PENNY DEL treffen Nürnberg und die Augsburger Panther aufeinander. Die Ice Tigers können Augsburg einholen. Die Panther wollen den Aufwärtstrend fortsetzen.

In der PENNY DEL kommt es am Dienstag zum bayerischen Duell zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Augsburger Panther ( DEL: Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM oder Liveticker ).

Beide Teams belegen momentan die hinteren Plätze in der Gruppe Süd. Nach drei Niederlagen in Folge steht Nürnberg dabei mit sieben Punkten aus neun Partien auf dem letzten Rang in der Tabelle der DEL, Augsburg liegt drei Punkte davor. (Alles zur DEL)