1. FC Köln holt Brügge-Knipser Emmanuel Dennis

Der 1. FC Köln hat im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen gesetzt und könnte seine größte Problemstelle behoben haben: Emmanuel Dennis vom FC Brügge kommt nämlich per Leihe in die Domstadt.

Podolski-Kritik an FC-Taktik

Gisdol: "So weit sind wir noch nicht"

Nun ist der FC so weit und Gisdol bekommt in Emmanuel Dennis einen Stürmer.

Dass Dennis ein echter Knipser sein kann, hat er in seiner Karriere schon unter Beweis gestellt. In 116 Pflichtspielen für Brügge erzielte er 29 Treffer und gab 13 Vorlagen. Zuletzt hinkte er seinen eigenen Ansprüchen aber hinterher. Bei 23 möglichen Einsätzen stand der Angreifer in der laufenden Saison nur sechs Mal in der Startelf und acht Mal gar nicht im Kader.