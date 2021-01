Brasilien: 2002-Weltmeister-Coach Scolari gibt bei Cruzeiro EC auf

Nach nur gut drei Monaten hat Brasiliens einstiger Weltmeister-Coach Luiz Felipe Scolari beim in die 2. Liga abgestürzten Traditionsklub Cruzeiro EC aus Belo Horizonte das Handtuch geworfen.

Sein bis Ende 2022 gültiger Vertrag wurde am Montag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Somit sitzt der 72-Jährige schon beim Saisonfinale am Freitag nicht mehr auf der Bank des Tabellenzwölften.