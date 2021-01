FC Chelsea: Thomas Tuchel neuer Trainer nach Lampard-Entlassung

Der deutsche Trainer tritt die Nachfolge des freigestellten Frank Lampard beim FC Chelsea an und erhält einen Vertrag bis zum Juni 2022. Dies gaben die Blues am Dienstagabend offiziell bekannt, nachdem sie tags zuvor die Trennung von Lampard verkündet hatten.

"Ich möchte dem FC Chelsea für seinem Vertrauen in mich und meine Mitarbeiter danken", sagte der 47-Jährige. "Wir alle haben den größten Respekt vor der Arbeit von Frank Lampard und dem Vermächtnis, das er bei Chelsea geschaffen hat. Gleichzeitig kann ich es kaum erwarten, mein neues Team kennenzulernen und in der aufregendsten Liga des Fußballs zu spielen. Ich bin dankbar, jetzt Teil der Chelsea-Familie zu sein - es fühlt sich großartig an."

Tuchel schon gegen die Wolves auf Chelsea-Bank

Bereits am Dienstagabend leitete Tuchel das Abschlusstraining vor dem Premier-League-Duell gegen die Wolverhampton Wandereres. Beim Duell mit den Wolves wird der frühere Bundesliga-Trainer am Mittwochabend (ab 19 Uhr im LIVETICKER) erstmals auf der Bank der Blues sitzen.

Tuchel muss bei PSG trotz CL-Finale gehen

Wenn auch denkbar knapp, in der vergangenen Saison scheiterte er erst im Finale am FC Bayern. Nun geht es für Tuchel also nach London - wo die Ansprüche nicht niedriger sind. Allein schon wegen der jüngsten Investitionen in den Kader.