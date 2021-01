Valorant: Riot Games plant Ranked-Games-Ban für toxische Spieler

Riot arbeitet weiter gegen die Toxizität in ihren Spielen an © Riot Games

Toxisches Verhalten ist leider Teil der Online-Community und damit auch des digitalen Sports. Riot Games will toxische Spieler nun da treffen, wo es am meisten wehtut.

Um all das zu vermeiden, möchte Riot Games nun Spieler, die solch ein Verhalten an den Tag legen, da treffen, wo es jeden ambitionierten Gamer am meisten wehtut - in den Ranked Games.