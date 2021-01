CS:GO-Profis von 100 Thieves finden neue Heimat in Russland

EXTREMUM bedient sich beim ehemaligen CS:GO-Roster der 100 Thieves. Ob sie in Europa mithalten können? © EXTREMUM

Das ehemalige CS:GO-Roster der 100 Thieves wird in Zukunft für EXTREMUM antreten. Gemeinsam mit Neuzugang Hansel "BnTeT" Ferdinand wollen sie sich in Europa etablieren.

Die Organisationen EXTREMUM und 100 Thieves trennten sich beide von ihren CS:GO-Rostern im Oktober letzten Jahres. Nun haben vier der fünf Ex-100-Thieves-Spieler in eben diesem EXTREMUM eine neue Heimat gefunden. Für EXTREMUM ist es das erste internationale Roster.

EXTREMUM greift in Europa an

Laut HLTV will das Team in Europa konkurrieren, jedoch für einige RMR-Turniere nach Nordamerika reisen. Alle Spieler haben 2020 wertvolle RMR-Punkte sammeln können, die sie durch Teilnahme an besagten Events behalten möchten, um sich für das Stockholm-Major zu qualifizieren.