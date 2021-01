Langlauf: Klaebo gibt Comeback in Falun

Langlauf-Olympiasieger Johannes Hösflot Klaebo kehrt nach seiner freiwilligen Corona-Pause in den Weltcup zurück.

Langlauf-Olympiasieger Johannes Hösflot Klaebo kehrt nach seiner freiwilligen Corona-Pause in den Weltcup zurück. Der 24-Jährige werde bei den anstehenden Rennen in Falun/Schweden starten, sagte sein Vater Haakon der Zeitung Verdens Gang.

Demnach soll Klaebo von Freitag bis Sonntag alle drei Rennen in Angriff nehmen. Der Topstar der Langlauf-Nation Norwegen will dort mit Blick auf die WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) seine Form testen.