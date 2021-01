DAZN zeigt Klub-WM: Vier Bayern-Spiele in elf Tagen

DAZN zeigt die Spiele der Klub-WM mit Champions-League-Sieger Bayern München live. Das Halbfinale des deutschen Rekordmeisters beim Kontinental-Turnier in Katar am 8. Februar (19.00 Uhr) ist ebenfalls beim Streamingdienst zu sehen wie das Finale oder ein mögliches Spiel um Platz drei am 11. Februar.