Borussia Dortmund: So plant der BVB den Umbruch mit Florian Neuhaus

Im Sommer soll es dann bei den Schwarz-Gelben einen Umbruch geben. Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind die Klub-Bosse – wenig erstaunlich – alles andere als zufrieden. "Wir hinken unseren Ansprüchen hinterher", hatte Manager Michael Zorc schon vor der 2:4-Pleite in Gladbach gesagt. ( Was eine Saison ohne Champions League bedeuten würde )

Jadon Sancho ist Verkaufskandidat beim BVB

Entscheidend für den erforderlichen Umbruch ist auch die Frage, wo man am Ende der Saison landen wird: In der Königsklasse oder erstmals seit 2015 wieder in der Europa League? Ein Verpassen der lukrativen Champions League würde den Klub in seiner Entwicklung zurückwerfen. Rund 40 Millionen Euro würden an Einnahmen fehlen. Statt nur Sancho müsste man dann noch einen weiteren Star verkaufen. (Kommentar: Der BVB braucht einen Umbruch!)