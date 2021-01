Medien: Lampard bei Chelsea vor dem Aus

Teammanager Frank Lampard steht beim FC Chelsea offenbar kurz vor dem Aus. Dies berichtete die englische Tageszeitung Telegraph am Montag.

Teammanager Frank Lampard steht beim FC Chelsea offenbar kurz vor dem Aus. Dies berichtete die englische Tageszeitung Telegraph am Montag. Die offizielle Bestätigung könnte laut Angaben des Blattes noch im weiteren Verlauf des Tages erfolgen. Die Spieler seien gebeten worden, bis zum Nachmittag nicht am Trainingsgelände zu erscheinen.

Noch am Sonntag hatte Chelsea unter Lampard in der vierten Runde des FA Cups 3:1 (2:1) gegen den Zweitligisten Luton Town gewonnen. Die 42 Jahre alte Klub-Ikone, die 2019 übernommen hatte, stand zuletzt schwer in der Kritik, nachdem die Blues auf Rang neun der Premier League abgestürzt waren. Von den vergangenen fünf Ligaspielen gewannen sie nur eines und drohen die angepeilten Champions-League-Ränge zu verpassen.