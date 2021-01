Premier League: Frank Lampard bei FC Chelsea vor Aus - Thomas Tuchel bereit

Wie englische und deutsche Medien übereinstimmend berichten, wird Frank Lampard in Kürze freigestellt. Die Verkündung der Entscheidung könnte noch am Montag erfolgen. Großer Favorit auf die Nachfolge ist laut Sky und The Athletic der deutsche Coach Thomas Tuchel.

Lampard bringt Werner und Havertz nicht in die Spur

Lampard stand in den letzten Wochen immer mehr in der Kritik und rutschte mit den Blues in der Premier League bis auf den neunten Tabellenplatz ab. In seinem vermeintlich letzten Spiel feierte er einen Sieg im FA Cup. Der Einzug ins Achtelfinale im Duell mit dem Zweitligisten Luton Town rettete seinen Job aber offenbar nicht mehr.