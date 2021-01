BLAST Premier Global Finals: NAVI holt Titel gegen Astralis

CIS-Powerhouse Natus Vincere düpiert im Finale die Dänen von Astralis und gewinnt verdient mit 2:0 die BLAST Premier Global Finals. Dabei sorgten die acht besten Teams der Welt für jede Menge sportlicher Highlights. Logisch also, dass das Major-Turnier mehr Zuschauer in den Stream lockte als je ein Online-Event zuvor.

NAVI dominiert Astralis im BLAST Premier Finale

Inferno begann mit einer perfekten Pistolen-Runde für Natus Vincere. Astralis gab nicht nach, war an diesem Tag aber in allen Belangen unterlegen. NAVI fuhr das Ding klar mit 16:5 nach Hause und sicherte sich den Titel inklusive 600.000 US-Dollar Preisgeld.

S1mple - einfach und genial

Das gesamte Event betrachtend führte s1mple ganze zwölf Kategorien an, darunter Overall Rating (1.41), Abschüsse pro Runde (0.89) und Schaden pro Runde (89.6).

Global Finals: Neuer CS:GO-Zuschauerrekord

In reinen Online-Events war das Match zwischen Natus Vincere und Team Vitality das zuschauerreichste der CS:GO-Geschichte. Die Partie erreichte in der Spitze 687 Tausend begeisterte Fans. Das große Finale lag mit 645 Tausend Beobachtern knapp dahinter. Durchschnittlich verfolgten an den sechs Wettkampftagen 317 Tausend Menschen das Geschehen, was ebenfalls ein absoluter Spitzenwert ist.