Borussia Dortmund: Spieler verzichten auf zehn Prozent Gehalt bis März

Die Klub-Bosse befinden sich allerdings in guten Gesprächen mit dem Mannschaftsrat bezüglich einer Ausdehnung der Sparmaßnahme. Ziel ist eine Verlängerung bis mindestens 30. Juni.

Jährlich haben die Dortmunder für ihre 850 Mitarbeiter, die bislang nicht in Kurzarbeit geschickt wurden, Personalkosten in Höhe von 205,1 Millionen Euro. Mehr als 150 Millionen Euro (rund 13 Mio. Euro monatlich) davon fließen allein in den Profi-Kader.