Pál Dárdai wieder Trainer von Hertha BSC - Zecke Neuendorf als Co-Trainer

Wie der Bundesligist am Montag offiziell bekannt gab, tritt der 44-Jährige die Nachfolge von Bruno Labbadia an, der am Sonntag freigestellt wurde . Der Ungar hatte die Hertha schon zwischen 2015 und 2019 betreut, ehe er wie schon zu Beginn seiner Trainerkarriere wieder im Nachwuchsbereich der Berliner tätig wurde.

"Das war sicher nicht der Plan"

"Das war sicher nicht mein Plan, dass ich nun wieder von der U16 auf die Trainerposition bei den Profis wechseln werde. Ich brauche aber auch niemandem zu erklären, was Hertha BSC für mich bedeutet. Daher war es gar keine Frage für mich, dass ich in dieser Situation aushelfe", sagte Dárdai. Er freue sich auf die Aufgabe.

Carsten Schmidt zeigte sich nach der schnellen Lösung in der Trainerfrage ebenfalls zufrieden. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Pál Dárdai den Trainer für uns gewinnen konnten, der bereits nachgewiesen hat, dass er eine Mannschaft in einer für Hertha BSC herausfordernden Situation führen und stabilisieren kann", erklärte der Vorstandsvorsitzende.

Dárdai wieder der Retter von Berlin?

Am Sonntag hatte die Hertha neben Labbadia auch den Geschäftsführer Sport, Michael Preetz, beurlaubt. Beide hatten einen bis 2022 gültigen Vertrag. Ersetzt wird Preetz, der seit 2003 in der Berliner Geschäftsführung die Verantwortung trug, vorerst von Sportdirektor Arne Friedrich.

Nach Investitionen von insgesamt über 300 Millionen in den Klub durch Unternehmer Lars Windhorst war Berlin mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Statt dem angestrebten Kampf um die Europapokal-Plätze ging der Trend in den letzten Monaten aber klar in die falsche Richtung.