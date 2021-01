Eintracht Frankfurt: Kostic blüht nach Rückkehr von Jovic auf

Kostic zuletzt an acht von zehn Eintracht-Toren beteiligt

Der Höhenflug der Eintracht wird daher auch eng mit dem Namen des Linksaußen verknüpft, in den vergangenen drei Partien war er an acht der zehn Treffer direkt oder indirekt beteiligt. Kostic ist wieder regelmäßig in die Angriffe eingebunden, er strahlt große Gefahr aus und ist auch in der Rückwärtsbewegung (56 Prozent seiner Zweikämpfe gegen Bielefeld gewonnen) bienenfleißig.