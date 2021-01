Kicker-Rangliste: Fünf Spieler in der Weltklasse

Wieder in der Weltklasse: Manuel Neuer © POOL/POOL/SID/ANDREAS GEBERT

Das Fußball-Fachmagazin kicker hat in seiner Hinrunden-Rangliste gleich fünf Bundesliga-Profis das Prädikat Weltklasse verliehen. In Kapitän Manuel Neuer, Mittelfeldchef Joshua Kimmich und Stürmerstar Robert Lewandowski hat Tabellenführer Bayern München drei Spieler in der höchsten Kategorie. Dazu kommen Offensivjuwel Erling Haaland von Borussia Dortmund und RB Leipzigs Allzweckwaffe Angelino.